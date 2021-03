Celina Rucci mostró su evolución tras contar que tuvo leucemia: "Soy fuerte y decreto mi sanidad"

Desde Instagram, Celina Rucci va contando cómo evoluciona su salud luego de que durante la pandemia le detectaron una Leucemia Mieloide Aguda.

La actriz, instalada hace tiempo en Nueva York, subió en las últimas horas cómo fue su visita al doctor para uno de los controles de rutina.

“Hoy toca controles”, comenzó diciendo Celina en sus historias de Instagram. “Repite conmigo: Tengo mucha ansiedad pero eso no ayuda, así que la controlo. Soy fuerte y decreto mi sanidad”, agregó pura energía.

LEER MÁS: Fuertes audios de Charly, "la mano derecha" de Diego Maradona: "Tomó media copita, las pastillas y se fumó un fasito"

Ya a la salida del consultorio, Rucci expresó con felicidad: “¡Todo perfecto! ¡Vamos que seguimos de fiesta!”.

Hace unos días, la actriz comentó en un posteo: "Nuevos desafíos, nuevos aires!!! Más plena que nunca! Llena de amor y contención para poder devolver y eso me hace más feliz que nunca! Mi hermano @cristianreystyle me enseñó a manejar esta cabellera nueva que la vida me dio! Como siempre quiero más!!!!".

"Y nada me detiene y si por alguna razón necesitamos reposar un poco para juntar fuerzas, lo hacemos, pero volvemos al ruedo con una sonrisa y con toda la actitud positiva que marca la diferencia. El mundo es tuyo", cerró su mensaje lleno de esperanza y fuerza.

LEER MÁS: Mónica Antonópulos reveló que se casó en secreto con Marco Antonio Caponi