Celina Rucci disparó contra Pampita: "Cuando debe presentar algo, arma un escándalo"

Pampita está iniciando un nuevo noviazgo con PH (Podemos hablar), la modelo disparó por los comentarios está iniciando un nuevo noviazgo con Mariano Balcarce y este sábado, en el programa(Podemos hablar), la modelo disparó por los comentarios

"Juzgan, juzgan mucho. 'Ay, ¡qué rápido!', 'Ay, ¡que no sé qué!', 'Ay, ¡qué pobres hijos!'. Pobres hijos, ¡nada! Mis hijos están felices de verme con una sonrisa de oreja a oreja. Lo único que les importa es que yo sea muy, muy, muy feliz. Como a mí me importa la felicidad de ellos. No pueden estar más contentos de ver a su mamá feliz", se descargó Pampita en el programa "PH".

Y agregó: "No hay tiempos para el amor. Si te llega, te llega. Punto. Y llega cuando tiene que llegar. Creo mucho en Dios y lo que manda, no está en nosotros elegir cuándo llegan las cosas".

Este lunes, en Incorrectas, Celina Rucci admitió que Pampita "arma escándalo cuando debe presentar algo". Ese algo, es, justamente, el debut de Pampita Online, ahora por Net Tv.

"Está todo fríamente calculado. ¿Se piensa que somos tontos?", arrancó a decir la panelista, dando inicio a un caluroso e imperdible debate, por el que pasaron todas las parejas de Carolina.

Mirá el video.

Embed





Embed