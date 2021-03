Celina Rucci contó cuáles fueron los primeros síntomas de la Leucemia Mieloide Aguda

Hace unas semanas, la modelo y actriz Celina Rucci, quien se había radicado en Estados Unidos, contó en su cuenta de Instagram al compartir un video que durante el 2020 le diagnosticaron una Leucemia Mieloide Aguda.

“El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo a parte de lo grandioso y ángel que es”, escribió.

Durante la jornada de ayer, Celina prefirió contestar por instagram las preguntas de sus usuarios antes de brindar una entrevista televisiva porque dijo que "aún no estoy preparada".

“¿Estás 100% curada?”, fue una de las consultas, a lo que ella respondió: “Tengo controles todos los meses durante los próximos cinco años, pero yo me siento 100% sana”.

Sobre los síntomas que la alertaron, sostuvo: "Cada caso es un mundo, yo me sentía bien pero arrancaron los moretones, después el sangrado de encías, periodo menstrual con hemorragia y por unos puntitos rojos en la piel. Mi último chequeo había sido en septiembre y estaba todo bien. En mayo me diagnosticaron".

