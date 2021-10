Celeste Muriega recordó el peor momento que pasó en redes: "¡No lo hagan!"

Celeste Muriega estuvo como invitada el domingo al ciclo Debo decir, América, y contó cuál fue el peor momento que pasó en las redes sociales al entregarle la contraseña de su cuenta a una empresa a cambio de una importante suma de dinero.

“Fue fuerte. Cuando uno va construyendo las redes, es como que quiere ganar seguidores y estar todo el tiempo en actividad. Y me habían ofrecido una plata X no para vender mi cuenta sino para que yo les diera la contraseña”, empezó la bailarina.

Y aclaró: “No era acá, porque en el país más o menos me conocen y no estaba bueno que se hicieran pasar por mí. Era una empresa. Y les di la contraseña”. “¡No es verdad!”, exclamó el conductor Luis Novaresio. Pero Celeste reconoció: “Sí, te lo juro”.

“Sufrí un montón. Primero que era un descajete con los mensajes privados. Y, después, que hablaban como si fuese yo, pero de una manera en que yo no lo hago. ¡Y no me gustaba!”, remarcó Muriega.

“Lo intenté y no me la querían dar, no había forma. Así que tuve que hablar con una persona que más o menos sabía del tema e hicimos mil cosas para poder recuperarla. Hoy en día, la tengo. Pero fue una experiencia horrible y no se la recomiendo a ningún famoso. Y a nadie que tenga la cuenta verificada, porque seguramente se lo deben ofrecer. No lo hagan”, finalizó sobre aquel mal momento virtual.