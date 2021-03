Celeste Muriega, ¿le bajó la persiana a Hernán Drago?

Cuando todos creen que Celeste Muriega y Hernán Drago ocultan la historia de amor que nació en Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Hernán y Celeste contaron que muchas veces él la llevaba a su casa y se quedaba tomando unos mates.

La periodista Karina Iavícoli dijo en el programa Nosotros a la mañana que habló con gente de la productora y que son "más que compañeros”.

LEER TAMBIÉN: Gladys La Bomba Tucumana enojada: "Lo único que hice fue divertirme; es triste que usen mi imagen"

Sin embargo, en la tarde de ayer, Celeste habló en el programa radial que conduce junto a Tucho por UrbanaBa, El After de la Previa.

El comenzar el envío, la morocha le agradeció a su compañero por dejarla hacer la apertura. Éste le dijo que siempre lo hace pero ella tiró una frase: "Soy de hacer buenos cierres".

Allí comenzó una especie de confesión que dejó todo expuesto sobre la mesa.

"Yo soy la dueña de los cierres. En todo sentido. Me gusta como cerrar ciclos, soy muy tajante, no me gustan las medias tintas", dijo Muriega.

Y agregó: "En el 2020 cerré muchos ciclos y aprendí a soltar. Solté una relación de 7 años, que es un montón, un trabajo también. A partir de ahí quedé media reacia a las vinculaciones".

Tucho le preguntó si en el 2021 ya hizo cierres y ella no esquivó lo que todos entienden como un mensaje directo a Drago: "No sé si llamarlo relaciones, estar más tajante en algunas cosas. Está bueno ser así. En el 2021 todavía no, pero no va a faltar oportunidad. Al estar la puerta semi abierta, no pasa nada, cuando no hay una meta, pasa eso. Necesito esa proyección futura que no existe".

LEER TAMBIÉN: Santiago Caamaño lloró por Nazarena Vélez: "Desde el día uno me propuse robarle sonrisas"