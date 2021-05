Celeste Muriega lanzó una bomba sobre Jimena Barón pero luego se corrigió: "Me confundí"

Anoche, al aire, Celeste Muriega hizo una insólita revelación "La Previa de La Academia" que compromete a Jimena Barón y a su expareja, Mauro Caiazza.

Cuando hablaban de las parejas que se han formado en los certámenes de "ShowMatch" y fue en ese momento que la panelista arrojó: “Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. ¿Estoy tirando bomba? Que me lo desmientan si quieren pero estuvieron todo el fin de semana juntos”.

“Perdón que lo diga pero es la info que me llegó. Hay fotos, no estoy hablando porque sí”, agregó confiada.

Pero pese a la información que brindó la panelista, su colega, Gabriel Fernández aseguró que “Mauro está en otra etapa de su vida, dejó el baile y está haciendo algo un poco más espiritual. No quiere saber nada con las luces”.

Una vez que terminó el programa que produce La Flia, Muriega tuvo que pedir disculpas en sus redes ya que se equivocó al dar la información: "Me disculpo públicamente con @caiazza_mauro me confundí, Mujer llevándose la palma de la mano a la cara al final era el Tucu López quien habría pasado el fin de semana con Jimena en Nordelta".

Y como si fuera poco, hasta la propia Jimena Barón desmintió esa versión en un audio que le envió a Cinthia Fernández en "LAM": "Me hizo tan bien leer la noticia de que cog... con alguien, pero la verdad es que no. No estuve con nadie desde que me separé hace dos meses. Hace más de dos meses que no estoy con nadie".

