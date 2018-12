Celeste Muriega demandó al cirujano que le operó las lolas: "Me rompió el pectoral en tres partes"

Online de KZO y contó el calvario que tuvo que atravesar luego de que un cirujano la operara de las lolas. Celeste Muriega pasó por el ciclodey contó el calvario que tuvo que atravesar luego de que un cirujano la operara de las lolas.

"Hubo un error y lo estoy dejando en manos de la justicia. Inicié una demanda al cirujano que me hizo la primera operación de lolas. La operación fue hace cinco o seis años. No sé qué me pusieron. Uno de inexperta confía. Te terminás dando cuenta de que te pusieron cualquier cosa. Me lo pagó Ricardo Fort", contó la bailarina.

Y agregó: "Ya hubo dos mediaciones y falta una más. Me defraudó que no se haga cargo".

Finalmente, la artista declaró: "A través del encapsulamiento, se me rompió el pectoral en tres partes. No podía levantar el brazo cuando tenía que bailar. Es muy jodido lo que me pasó. Por eso apelo a esto".

