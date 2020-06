Celeste Muriega, conductora de Canal 26 sobre Malaspina: "Puede usar lo que quiera pero hay contextos"

Esta semana, la ex Gran Hermano, Romina Malaspina, fue cuestionada por el look osado con el que se presentó al aire para conducir en la señal de noticias de Canal 26.

Sol Pérez, quien trabaja en la misma señal, se diferenció y dijo que ella no conduce de esa forma y que se formó durante años para estar donde está.

La que no había hablado es Celeste Muriega, conductora del mismo segmento que Malaspina.

En su programa radial de UrbanaBa, la morocha fue interpelada por su compañero Tucho y dijo muchas frases que si se leen entrelíneas dejan en evidencia una fuerte interna en el seno de la emisora.

"Yo estaba al aire con ella, en otro estudio, no me daba cuenta porque no se veía bien. Yo estoy tan enfocada en lo mío que no presté atención. Yo creo que cada uno es libre de ponerse lo que quiera, cada uno puede encarar su carrera de la manera que quiera, no está ni bien ni mal, es depende de dónde uno quiera llegar, a dónde uno quiere ir, estoy haciendo una construcción muy copada para lo que es mi carrera, hace más de 10 años que estoy en el escenario, tener esa oportunidad me hace tratar de crecer día a día y de modificar un montón de cosas que en su momento fui y lo digo muy felizmente, de bailarina a tener una identidad propia, de hacer teatro de revistas a pasar a conducir, son prejuicios que hay que ir sacando de la gente", dijo Muriega sobre la oportunidad de estar al aire al frente de un noticiero.

"Uno puede usar lo que quiere pero hay contextos. Hay lugar y situaciones y ponerse en el lugar donde a uno le corresponde. También pensar en el lugar que te da la otra persona y confía en voz", exclamó en "El After de la Previa" que se emite los jueves.

Por último, destacó que la elección de los looks son personales y que nadie les pide que salgan así como lo hizo Romina Malaspina.

"Canal 26 nos dejas súper libres, no son estrictos, no nos dicen qué nos tenemos que poner. La verdad es que nos pueden orientar. Nos dan una rutina y nosotros damos las noticias en base a eso de la manera que nos sale. La realidad es que no nos dicen cómo nos tenemos que vestir. Pasa por algo personal, por cada uno, en todo caso habría que preguntárselo a ella", finalizó.

