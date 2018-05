Celeste Montanari: "Me la crucé en un evento y no le pedí disculpas de nada; ¿Por qué debería hacerlo?"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Después de esto, PrimiciasYa fue en busca de la palabra de Celeste quien aclaró sobre el tema: "A Ángel (de Brito) lo quiero y lo respeto y me ha dado laburo como panelista invitada muchas veces. No me gusta sumar peleas, no construí mi carrera en base a eso. Tampoco tengo gente que hable mal de mí. Lo que puedo decir es que Florencia es muy diferente a mí, se maneja de formas muy diferentes: somos diferentes. Yo no percibo la exposición pública por nada, soy periodista, fui productora, escribo a veces en medios más chicos y otros más grandes, desde muy chica laburo en esto. Cuando tenía 8 años escribí en un diario muy pequeño y después pasé a la radio, estudié, me formé y actualmente laburo en marketing y comunicación digital y los paneles que hago para Kuarzo. No me parece que tenga que salir a aclarar algo que yo no hice", comentó Celeste.

Y sobre el supuesto pedido de disculpas a la actriz, la panelista aclaró: "Ella (Florencia) comentó en el programa que yo hace unas semanas me había acercado y le había pedido disculpas en un evento. Yo voy a aclarar: hace diez años colaboro ad honorem por la lucha de los derechos humanos y especialmente por la lucha de la ley de identidad de género. Me llaman desde el Gobierno y me tienen en cuenta para la difusión de material sobre esto. Hace unas semanas me llamaron para conducir el evento seis años por la identidad de género en la Defensoría del pueblo".







"Yo era la conductora y Florencia la invitada. En ese marco, ella sube al escenario, le doy la bienvenida y le doy un beso y se sienta. El evento sucede, ella se va antes que termine y yo no hice más que eso, darle un beso en el escenario porque era la conductora. Fin del tema. Entonces, lo que ella contó en el programa es mentira".





"En el único evento que me la crucé fue ahí y no hice más que darle un beso, no le pedí disculpas de nada. Y la pregunta es: ¿por qué debería yo pedirle disculpas a Florencia de la V? Esa es mi gran pregunta. En todo caso, las dos deberíamos sentarnos y hablar bien como gente grande. Pero la verdad es que yo no tengo ganas de hacerlo, veré. Yo no construyo mi paso por los medios basado en eso. La gente que labura conmigo me quiere y sabe quién soy y también saben que si tengo que pedir disculpas lo hago, pero en este caso no hay por qué pedir disculpas de nada, no hice nada", finalizó finalizó Montanari

