Celeste Cid y Michel Noher, tras la ruptura: "Seguimos siendo una familia"

Celeste Cid y Michel Noher, ella lo confirmó semanas atrás a PrimiciasYa.com: están separados. Luego de fuertes rumores de distanciamiento entre, ella lo confirmó semanas atrás a: están separados.

La pareja que hace año y medio se convirtió en padres de Antón decidió no estar más juntos. Aunque seguirán siendo una familia, según dijo la actriz.

Este jueves, Celeste ratificó lo dicho a este portal y, en diálogo con Infama- donde también habló Noher- volvió a describir la relación con el papá de su hijo Antón.

"De verdad es muy genuino el cariño que nos tenemos, el amor, eso va a ser así, y nada mejor que un hijo para ser personas adultas, responsables, amorosas, y sostener nuestra familia, que es lo más importante", arrancó a decir Celeste.

"No lo pienso en esos términos. La verdad que prefiero concentrar más la energía en la parte positiva y no en lo que no pudo ser", agregó.

"Re bien, de verdad que estamos bien los dos, uno a favor del otro y eso es también la base de nuestro amor", ella.

Luego, también en Infama mostró declaraciones de Michel Noher, quien se mostró en total sintonía con la morocha: "Estoy disfrutando de mi hijo y de la familia que somos, porque más allá de las circunstancias que van ocurriendo como pareja hay algo que tenemos en común, que es nuestro hijo Antón, que es la cosa más bella que existe en el planeta Tierra", dijo él.

"Lo siento por el resto de los hijos pero la verdad que es el más lindo que hay, es nuestro, y ahí hay algo hermoso, que es amor. El amor tiene muchas formas, y no es una cosa fija, entonces uno va descubriendo cuál es el modo que mejor se adapta a lo que uno necesita en ese momento", añadió.

Luego, habló de su estado civil: "Estoy soltero, me cuesta bastante enamorarme".

"Con Celeste estamos bien, tenemos un amor que es un hijo, que está lleno de amor, que nos llena a los dos, y que nos sirve para tener esta relación que estamos cuidando tener", concluyó. ¡Muy bien!

