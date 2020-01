Celeste Cid contó que sufrió una situación de acoso cuando tenía 15 años

Celeste Cid relató una situación de acoso que sufrió por parte de un productor cuando ella tenía 15 años.

La actriz de "Separadas", El Trece, recordó el episodio de que un productor mucho mayor que ella la llamaba por teléfono constantemente sabiendo que era menor de edad.

"Tenía 15 años y participaba en un programa. Uno de los productores, con quien tenía buena onda, llamaba a la casa (familiar) todos los días. A las once, a las doce de la noche... y charlábamos", contó Cid en diálogo con revista Gente.

La madre de la actriz se dio cuenta de que la situación no era normal e intervino. "Me preguntó: '¿Qué edad tiene ese chico?, ¿Cuarenta y pico? ¿Y no es raro que te llame tanto?’”, recordó la actriz.

Y agregó: "Al día siguiente, mi vieja se presentó en el canal y pidió hablar con su jefe. Y le dijo: 'Esto, por favor, no'".

"Creo que al poco tiempo lo echaron, porque nunca más volví a verlo. Claro que hoy mi mirada sobre el tema y su 'extrañeza' es otra", finalizó la actriz su fuerte vivencia.