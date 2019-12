Celeste Cid se animó y presentó a su novio en público

Celeste Cid está de novia hace más de un año con Iván Pierotti, artista audiovisual, pero nunca se mostraron juntos. La pareja hizo varios viajes juntos pero lograron esquivar los flashes de las cámaras y mantener en privado el vínculo.

Sin embargo, la protagonista de la próxima tira Separadas, que comenzará a verse en enero por El Trece, se animó a publicar la primera imagen juntos en su Instagram.

"No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos... y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón. Todo, sí. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. Feliz todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices", escribió junto a una imagen en donde se la ve apoyada sobre el hombro de su pareja.

La última relación de Celeste fue con Michel Noher, juntos fueron padres de Antón, el segundo hijo de la actriz ya que también es madre de André, de su relación con Emmanuel Horvilleur.

