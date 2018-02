Ceferino Reato se expresó sobre el cruce con Brancatelli y Oliván: "Son diferentes posturas"

Diego Brancatelli y María Julia Oliván contra Ceferino Reato, quien abrió la polémica cuando cuestionó "¿para qué queremos Radio Nacional?", en el marco de debate por los "ñoquis" en el Congreso y en los empleos públicos. La primera pelea fuerte del año en " Intratables " 2018 no tardó en llegar. La misma tuvo como protagonistas acontra, quien abrió la polémica cuando cuestionó", en el marco de debate por los "ñoquis" en el Congreso y en los empleos públicos.



solamente Ceferino Reato puede decir semejante barbaridad". Brancatelli , cuando tuvo la oportunidad de expresarse, contestó duramente: "

Néstor Kirchner. Esto fue lo que pasó al aire: "30 por ciento de pobres y defendiendo Radio Nacional", interrumpió el periodista, autor del libro "Salvo que me muera antes" que hacer referencia al fallecimiento de

PrimiciasYa habló con Ceferino y esto dijo: "Para mi fue un cruce de los habituales del programa, nada más, después termina todo. Yo me voy a mi casa y los compañeros también. El tema despierta muchas pasiones, nadie quiere que el otro se quede sin trabajo".





"Cada uno tiene su posición, es una radio del Estado donde cada Gobierno llevó su gente y luego esa gente no se quiere ir. En su mayoría son periodistas, colegas nuestros, pero no nos deben hacer perder de vista la cuestión: es un país muy empobrecido, no podemos gastar en lo que queremos, sino en lo que podemos", amplió.

"Los sueldos de Radio Nacional me parecen muy altos, hay que tomar recaudos. En la actividad privada hay que romperse el lomo para ganar $80 mil. Hay mucha gente desempleada y el promedio es de $12 mil. Estamos hablando de un país que es muy pobre, con grieta social y económica. Hay que ser sensible de eso".

Por otro lado, subrayó: "Tener cuatro o cinco trabajos y dos de esos, que sean del Estado, me parece mal. Si no podemos hablar de eso, de qué vamos a hablar. Comparto la crítica con Brancatelli a la reforma previsional, se recortó en los jubilados para darle a las provincias y para demostrarle a los inversores que el estado nacional tiene dinero para pagar. Me parece mal eso. La fiesta hay que pagarla entre todos, pero cuando discuto sobre eso, tengo esta postura. Cuando discuto de Radio Nacional, tengo otra y no se anulan".





Cerró: "Es un programa que no está guionado y a veces sale de cauce, pero está hecho con buena intención. Son posiciones, después termina todo. Es doloroso porque es gente que se queda sin trabajo son colegas".