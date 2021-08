Cecilia Roth: "La sororidad implica también la posibilidad de pensarte con una mujer"

La actriz estuvo en el ciclo que conduce Luis Novaresio y no descartó mantener una relación con otra mujer. El video.

Cecilia Roth visitó el estudio de "Debo Decir", América, y confesó que la pandemia hizo evidente su necesidad de estar en pareja y que no descarta hacerlo con una persona de su mismo sexo.

Consultada por Luis Novaresio por su presente sentimental, la actriz indicó: "Tuve Tinder un tiempo. Me gustaría conocer a alguien que me produzca curiosidad".

Y aclaró sobre esa persona que la seduzca: "Depende cómo perciba la situación, la persona, la vibra".

“Durante mucho tiempo pensé que no tenía el menor interés en conocer a alguien para construir algo. Pero de pronto, en la pandemia, dije: ‘¡Ay, mirá! Me pasa esto, hay un agujero en algún lado”, precisó la artista.

Ahí Novaresio le preguntó si tenía que ser un señor, tal como él estaba sugiriendo, o si también tenía la fantasía de que fuera una mujer. “No sé”, fue la respuesta de Cecilia.

“El otro día vi una película que recomiendo, que se llama Desobediencia, con una actriz que me encanta que es Rachel Weisz. Es una historia entre mujeres. Y dije: ‘¡Qué se yo! Yo nunca me enamoré de una mujer. No sé”, reflexionó Roth.

Y reconoció: “Yo creo que la sororidad implica también la posibilidad de pensarte con una mujer”.