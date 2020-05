Cecilia Roth salió al cruce de los dichos de Quique Estevanez: "Me sacó escuchar eso"

Telefe pondrá en el aire el primer episodio de Los Internacionales, la nueva ficción que transportará al televidente a la Argentina post corralito de 2001.

En ese contexto, una organización delictiva colombiana accionará en Buenos Aires en busca de esos dólares que la gente evitaba sumergir en el sistema bancario y conservaba en el ámbito privado a merced de la delincuencia y los mecanismos extorsivos, en un sistema donde nada garantizaba la posibilidad de resguardo.

En esos océanos navegará la Dra. Marta Costas, personaje que personifica la actriz Cecilia Roth, antes que nada, preocupada por el propio provecho y en llegar a la cima de la estructura tribunalicia.

En ese contexto, Cecilia salió al cruce de las declaraciones que hizo el productor Quique Estevanez, quien en tren de opinar sobre la crisis de la industria televisiva, afirmó: “Hay que ajustar algunas cosas en Actores porque tienen un convenio colectivo de trabajo de los setenta”.

En relación a este tema, el productor de dilatada trayectoria en la producción de telenovelas, declaró en el programa Por si las moscas de la radio La Once Diez que "el actor termina siendo muy caro en una novela", y agregó: "No lo podés pagar porque se van los costos al diablo".

"Un productor dijo que los actores éramos caros y que trabajábamos seis horas, cuando, en realidad, nos pasamos catorce horas por día grabando adentro de un estudio". El tema exaspera a Cecilia Roth: "Me sacó escuchar eso", dice enfática y enojada.

Estevanez encendió la polémica y no fueron pocos los actores que le salieron al cruce. "El cachet en la Argentina nunca es alto, no te va a permitir vivir y ahorrar para el resto de tu vida, aunque trabajes cotidianamente, no es así. Estos momentos son muy duros para todos nosotros que no estamos haciendo nada. Para algunos compañeros es desesperante la situación, por eso conformamos el grupo Artistas Solidarios, para poder dar bolsones para la gente del arte que no tiene qué comer. ¿No sé sobre qué cachets altos habla? La realidad es todo lo contrario. Se tienen que pelear los cachets, y el cincuenta por ciento se lo llevan los impuestos. Además hay que tomar en cuenta un factor fundamental: ¿cuántos trabajos tiene, por año, un artista? Nunca se trabaja permanentemente. Por eso, me pareció muy perverso que se haya dicho lo que se dijo", expresó Roth en charla con La Nación.

