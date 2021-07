Cecilia Roth recordó cómo conoció a Fito Páez: "Me gustó y era un problema"

Cecilia Roth estuvo anoche en "Los Mammones" (América TV) y aclaró detalles de su historia de amor con Fito Páez, con especial hincapié en la canción "Un vestido y una flor" y una versión desencontrada con la del músico.

"A Fito lo había visto por primera vez en el bar Bolivia, que era el centro del off. Yo estaba con el que iba a ser mi primer marido, Gonzalo, y me pasó algo. Me interesó. Después lo vi en un cumpleaños y nos quedamos hablando un rato largo, a mí me interesaba hablar con él. Después no nos vimos por un tiempo largo, y en el medio yo me casé", comenzó la actriz.

"Pasaron nueve meses del casamiento, y alquilamos una casita en José Ignacio. Hicimos una fiesta de disfraces, pero sin Gonzalo porque se había ido a trabajar a Buenos Aires. Dos amigas mías lo trajeron a Fito, nos quedamos charlando y me gustó. Pasó lo que pasa cuando te enamorás, sentí que quería estar con él. Al día siguiente suena el teléfono a las diez de la mañana, y era Fito cantándome un bolero e invitándome al cine", agregó. El bolero era "Algo contigo".

Después hubo salida al cine y Roth descubrió que su matrimonio con Gonzalo ya no tenía razón de ser.

Sobre la creación de "Un vestido y uno amor", la actriz aclaró que nada tuvo que ver con la "versión épica" que siempre cuenta su autor (sobre que fue un pedido de disculpas luego de una noche de juerga).

"Ese es el cuento de él, yo lo respeto muchísimo, pero no fue así. Eso es lo que recuerda él, pero no sé si siempre recuerda bien. Fue una canción que no tuvo que ver con una pelea. Pero no quiero discutir con Fito. Él es el rey, el rock and roll star", cerró Cecilia Roth.

