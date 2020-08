Cecilia Roth molesta por las fotos de la revista Gente: su posteo en Instagram

Cecilia Roth se indignó por las fotos de la revista Gente en donde quedó en manifiesto el uso excesivo de Photoshop, tema que fue muy comentado en las redes.

La actriz, en charla con el ciclo "El Espectador", CNN Radio, aseguró que las imágenes fueron retocadas digitalmente sin su consentimiento.

“Las fotos están muy retocadas y no me gustan. Las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso", aseguró.

Y agregó: "Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido. Lamentablemente (a las fotos) las tocaron mucho".

La actriz de 64 años además respondió a esto con un elocuente posteo en Instagram hace unos días, cuando la revista ya estaba en la calle.

LEER MÁS: Cecilia Roth y una dulce reflexión sobre su relación con Gonzalo Heredia: "Es una persona..."

Cecilia se sacó una selfie en su casa frente al espejo y completamente al natural.

"Así́ soy, así́ estoy hoy. En casa, en pijama, con mi gato... Quien quiera oír, que oiga", aseguró Roth.

LEER MÁS: Cecilia Roth le pegó a Suar: "No comprendo esta provocación de los empresarios de ‘no hagamos nada más’"