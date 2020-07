Cecilia Roth le pegó a Suar: "No comprendo esta provocación de los empresarios de ‘no hagamos nada más’"

El miércoles en “Intrusos” Rodrigo Lussich mostró una carta que envió Adrián Suar a todos los trabajadores de Pol-ka.

A través de un correo electrónico, Suar les manifestó la dramática situación financiera por la que está atravesando la empresa.

Con la idea de salvar a la productora, el ex de Griselda Siciliani, comentó que se encuentra evaluando una reestructuración de Pol-ka que sufrió una marcada crisis económica producto de la pandemia por el coronavirus y que se acrecentó con la baja de “Separadas” de El Trece.

"La pandemia que paralizó al mundo entero, nos paralizó a nosotros también. Nos detuvo por completo y nos inhabilitó a seguir trabajando, precipitó nuestra realidad como empresa. Ahora ya no alcanza con las ganas o con la voluntad. Hace falta mucho más que eso para poder seguir", aseguró Suar.

En el comunicado, se refirió a la gran incertidumbre actual: "Es una situación que nos obliga a ser conscientes de una realidad innegable: la Polka que conocimos hasta antes de la pandemia es insostenible. No sabemos con que industria nos vamos a encontrar cuando se reactive nuestra actividad. En medio de esta gran incertidumbre, más allá del esfuerzo que pongamos desde la productora y el canal, desconozco hacia que Polka estamos yendo".

Consultada por la situación en la que se encuentra la ficción, Cecilia Roth opinó del tema y se refirió también al mensaje que mandó el productor. "No entiendo lo que pasa con la ficción, la verdad que no entendí esa carta. Personalmente, me parece todo lo contrario… Se está haciendo tanta ficción en el mundo ¿Qué pasa en Argentina que no se produce, que no se paga? ¿Porqué no puede ser mejor de lo que era en lugar de peor? ¿Cuál es la razón? Creo que no es una cuestión económica", señaló la actriz en una nota con el ciclo radial "Por si las moscas".

Y agregó: "Tengo la impresión de que este gobierno apoya más a la cultura que el gobierno anterior, y no entiendo porqué la presunción a futuro es peor de lo que pasó hasta ahora. No me entra en la cabeza. No tengo una postura sobre este tema porque no comprendo esta provocación en cierta medida de los empresarios ‘no hagamos nada más’, ‘no arriesguemos’, ‘no nos juguemos’. Tenemos un recurso humano delante y detrás de cámara que no nos podemos perder. Es muy fuerte que alguien diga que lo que tuvimos hasta ahora no se va a poder hacer nunca más".

Por último Roth arrojó: "Tengo la impresión que desde algunas productoras, incluso esta, se bajó mucho lo que se cobraba, las horas de trabajo no se respetaban y si eso se baja más estamos en la lona. La Asociación de Actores pidió mucho que esto se resuelva, porque había mucha gente que no tenía ni para comer, hubo derrumbes económicos fatales en nuestro gremio. Eso todavía no se arregló. Yo hace 10 años no trabajo en Polka, pero creo que hay talento en todas las áreas y si no se potencia haciéndolo es una gran macana".

