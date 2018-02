Cecilia Roth contó qué sintió al escuchar los temas que le dedicaron dos cantantes

La actriz ha sido musa de dos famosos cantautores como Páez y Sabina y ella confesó qué sintió en cada caso.





"Cuando las escucho es una mirada amorosa de un momento en la vida, de una situación, pero no me siento yo exactamente", admitió en comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

paez sabina.jpg



Y explicó: "Lo siento como si hablaran de otra persona. Por suerte todo lo que dicen en las canciones son buenas cosas".





"Para mi es muy emocionante escucharlas, no solo en las voces de quienes las compusieron, sino también en otras voces, en otros cantantes, en otros intérpretes", agregó Roth.

Embed



E insistió: "Cuando las escucho es una mirada amorosa de un momento, de una situación, no me siento yo exactamente".