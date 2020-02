Cecilia Milone: "Tuve ese deseo de ser madre pero más de joven, después solté ese sueño"

Cecilia Milone estuvo en el móvil de "Intrusos", América, y se refirió al sueño de ser madre que no pudo ser y aclaró que ya no piensa en cumplirlo.

"El tiempo de la cigüeña ha pasado, ya la vida pasa por otro lugar. Incluso el cuerpo responde de otra manera, ya voy a cumplir 51 años. Habría que haber congelado óvulos, no es tan sencilla la cosa", indicó la actriz y cantante.

"Adoptar no está en los planes por ahora, creo que la vida nos puede sorprender. En este momento estamos disfrutando de la etapa de sus hijos, les corresponde ya a ellos traerles nietos a Nito (Artaza)", añadió.

Sobre las consultas de los periodistas sobre este tema, explicó: "Me resulta tedioso pero hay personas que realmente tienen esa asignatura pendiente y deseo profundo y debe ser muy doloroso".

"Yo tuve ese deseo pero más de joven después solté un poco ese sueño y no me quedó un trauma. Dije: será que no tuve que ser. Son preguntas delicadas pero a mí no me afecta", amplió Milone.

Y remarcó: "Con ningún otro hombre se me pasó, sólo con Nito, el amor tan grande de él me despertaba ese deseo".