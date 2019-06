Tuvieron muchas idas y vueltas. Estuvieron separados durante muchísimos años. Cada uno rearmó su vida, volvieron a apostar al amor y se dejaron de ver. Pero siempre supieron que estaban destinados a estar juntos.





Luego de varios años separados, Cecilia Milone y Nito Artaza se volvieron a encontrar: se pusieron de novios y se casaron en 2017.





El matrimonio avanza a paso firme y, aunque él desea agrandar la familia, ella eligió no ser madre.





En una nota con "El show del espectáculo" (Radio Urbana), Milone explicó por qué no la seduce la idea de la maternidad.





"Agrandar la familia ya no. Tengo 50 años y mi cuerpo es otro. Hay otros métodos, pero no me sometería a un tratamiento tan complicado a ciertas edades. No es un plan", indicó.





Y agregó: "Si sucede, sucede. Nito es fogoso y por ahí los hombres confirman la masculinidad, pero no hace falta hacerlo conmigo".





"Nito quiero tener más hijos, pero ya es una etapa que pasó. Es una etapa de traer nietos", finalizó.