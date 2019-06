Cecilia Milone, sobre Juan Darthés: "Arruinó el recuerdo del espectáculo"

Cecilia Milone, directora, actriz y cantante, recordó cómo fue trabajar con Juan Darthés en "Arráncame la vida" y dijo este lunes en CNN Radio que el actor, denunciado por violación por Thelma Fardín, "arruinó el recuerdo" del espectáculo. directora, actriz y cantante, recordó cómo fue trabajar coneny dijo este lunes en CNN Radio que el actor, denunciado por violación pordel espectáculo.





"No puedo ver fotos de arráncame la vida. Me ensució el recuerdo", agregó Milone en El Espectador, con la conducción de Ángel de Brito junto a Pía Shaw y Pilar Smith. "No la pasé mal" trabajando con Darthés, pero "tampoco fui su amiga". agregóen El Espectador, con la conducción de

juan darthes 1.jpg



"No te daba cabida a compartir algo. Es bastante egocéntrico. No tuvimos una confianza de amistad, pero aún así hizo que me doliera todo lo que iba surgiendo", añadió la actriz.





Sin embargo, Milone confesó: "Había algo de su personalidad que me extrañaba".





Darthés, quien se encuentra en la Fernando Burlando, está acusado por Thelma Fardín por una violación cuando la joven actriz era menor de edad. quien se encuentra en la Argentina (proveniente de San Pablo, Brasil) según su abogadoestá acusado porpor una violación cuando la joven actriz era menor de edad.