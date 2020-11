Cecilia Milone sobre Carlos Rottemberg: "Me decepcionó"

Cecilia Milone se refirió a aquel tuit donde cuestionó a Carlos Rottemberg en medio la pelea que mantuvo con Nito Artaza.

La cantante y actriz habló en "Intrusos", América, y reavivó las diferencias que tiene con el productor teatral.

"Nito siempre me dice que no me meta. Y no fue en defensa de Nito, fue mi decepción con Rottemberg", explicó Milone, protagonista de "Master tango" y "Mañana el show".

"Tengo confianza absoluta en Nito y con el tema de la pandemia está un poquito preocupado", explicó sobre el presente que atraviesan.

Y agregó sobre la nieta que tendrá Nito: "Tengo un video de la emoción de los dos del después. Es nena".

"Teatro en auto nos sorprendió el formato y creemos que se puede apostar como posibilidad de gira. Para espectáculos musicales creo que es un formato que va a quedar. Le tenemos fe al formato", manifestó la artista.

