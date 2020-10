Cecilia Milone no aceptó sumarse al "Cantando 2020": "No la pasaría bien, no me sumaría"

En el marco de la difusión de "Mañana, el show" y "Master Tango" que presenta en La Rural de Palermo en el teatro para autos, Cecilia Milone tuvo una extensa charla con Primiciasya.com en la sección de vivos que este portal realiza en Instagram de la mano del periodista Juan Pablo Godino.

Una de las consultas que surgieron en la entrevista era sobre la posibilidad de sumarse al "Cantando 2020".

Este medio contó en exclusiva que tanto Cecilia como su esposo, Nito Artaza, fueron convocados para el ciclo que produce Laflia para El Trece.

"Quizá Nito pueda evaluarlo como posibilidad. No soy muy amiga de participar de certámenes, puedo divertirme como público. Algo que tiene que ver especialmente con mi profesión que no me parece que yo tenga que correr el riesgo. Pero no por ser evaluada. Sino por el riesgo de hacerlo mal porque no tenés los tiempos para prepararlo", le dijo Milone a este medio y confesó que no aceptó la propuesta.

Y agregó: "No la pasaría bien, no me sumaría, me mortificaría más de lo económico, no me sería grato".

"Por ahí hagamos una gala en caso de hacer un reemplazo que pudiera tener que ver con un aporte de colaboración", cerró.

