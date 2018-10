Cecilia Insinga: "Con Diego habíamos tenido un intento fallido, pero esto nos llenó de ilusión"

Diego Brancatelli será papá por segunda vez. Su mujer, la periodista Cecilia Insinga, está embarazada. Ambos son padres de Valentín, de dos años. será papá por segunda vez. Su mujer, la periodistaestá embarazada. Ambos son padres de, de dos años.





"Un día de la madre especial. Festejando junto a las nuestras y con #Valentin el sol de nuestras vidas... Pero en verdad felices de saber que la familia se agranda y otro Brancatellito está en camino. Hoy lo compartimos con Uds. que en cierta forma están en el minuto a minuto. Amor, felicidad, ilusión y un nuevo comienzo. Felicidades mamá @ceciliainsinga", comentó el periodista en Instagram.





"Intratables", América, y dio más detalles de la linda noticia. En la noche del lunes, Brancatelli habló de la linda noticia al aire en, y dio más detalles de la linda noticia.





"Ya hicimos la ecografía, pero todavía no elegimos el nombre. La verdad es que hay probabilidades y no certezas con respecto al sexo, así que hasta que no lo tengamos claro vamos a esperar", explicó.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Cecilia manifestó: "Estábamos buscando y llegó... Me siento súper bien, completamos la familia. Estamos felices, se va a llevar justo 3 años con Valen tengo fecha para mediados de abril".





Con respecto a si le gustaría que fuese otro varón o que llegue la nena, dijo: "Me da lo mismo el sexo porque la verdad es que si es nena genial porque es una nueva experiencia y si es varón serán re compinches. Que sea sorpresa hasta dentro de algunas semanas. Igual ya hay indicios de las primeras ecografías pero vamos a esperar estar seguros para confirmarlo".





Por último, contó: "Diego está feliz, tenía muchas ganas y ya hace unos meses habíamos tenido un intento fallido que nos llenó de ilusión. Así que este lo esperamos muy ansiosos".

