Cecilia Dopazo dejó de teñirse en cuarentena: "Me siento libre"

Desde que era adolescente, Cecilia Dopazo empezó a tener algunas canas que se mezclaban con el resto de su pelo.

Y, cansada de tantas exigencias del medio, la actriz optó por no teñirse más ahora que transitó la cuarentena en su casa.

Dopazo fue de invitada al ciclo Es por ahí (América, lunes a viernes a las 11) que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, donde sorprendió con un radical cambio de look consecuencia de la pandemia.

LEER TAMBIÉN: En pleno confinamiento, Wanda Nara reveló los secretos de su belleza

"Tengo canas desde los 16 años, pero al principio me teñía por los personajes. Nunca me planteaba si me podía dejar las canas, era una obligación taparlas. Pensaba 'que no se note, que queda feo'", relató Cecilia.

"Con la pandemia no pude ir más a la peluquería y dejé de teñirme el pelo. Me pareció un nivel de libertad, me siento más libre, me relajé y me hizo tan bien. Es una de las cosas buenas que dejó la pandemia", destacó la actriz.

La actriz contó que forma parte de "Silver sisters", "las hermanas plateadas". Al respecto, relató entusiasmada que "Las vi en Instagram y no lo podía creer. Son un grupo de mujeres de todo el mundo desde 16 años hasta más grandes, de todas las edades, con canas, que plantean que el blanco también es un color. No son esclavas".

"Nunca tuve tanto trabajo como en este momento: dos series y la obra de teatro en simultáneo, por eso es muy paradójico. Estoy muy feliz con mi pelo. Pero aviso a los productores que voy a tener varias pelucas", advirtió Dopazo.

LEER TAMBIÉN: La nena M: Las condiciones en las que vive su tía, posible convivencia con su abuela y el regreso a Villa Cildañez