Cecilia Dopazo, aislada y a la espera del resultado de su hisopado

La actriz Cecilia Dopazo debió ser reemplazada anoche en la función de la obra Radojka que protagoniza en el Teatro Picadilly junto a Patricia Palmer.

Según pudo confirmar Primiciasya.com, la actriz se encuentra aislada y a la espera del resultado de un hisopado por COVID-19.

Uno de los hijos de Cecilia se contagió de coronavirus y ella, al ser un contacto estrecho, debió aislarse e hisoparse.

Esta semana, Dopazo estuvo de invitada al ciclo Es por ahí (América, lunes a viernes a las 11) que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Allí sorprendió con un radical cambio de look consecuencia de la pandemia.

"Tengo canas desde los 16 años, pero al principio me teñía por los personajes. Nunca me planteaba si me podía dejar las canas, era una obligación taparlas. Pensaba 'que no se note, que queda feo'", relató Cecilia.

"Con la pandemia no pude ir más a la peluquería y dejé de teñirme el pelo. Me pareció un nivel de libertad, me siento más libre, me relajé y me hizo tan bien. Es una de las cosas buenas que dejó la pandemia", destacó la actriz.

