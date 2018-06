Cecilia Bolocco, indignada: "No quiero un circo; acá se encargaron de ventilar todo"

El fin de semana se produjo el reencuentro de Carlos Menem con su hijo menor, Máximo, fruto del amor con la modelo y presentadora chilena Cecilia Bolocco. Recordemos que hace algunas semanas el muchacho escribió en su Instagram que estaba imposibilitado de tener contacto con su padre y responsabilizó a su hermana mayor (Zulemita Menem) de que esto suceda.





Por ese entonces, la propia Zulemita aclaró que esto no es cierto y que muchas veces él la llamaba para hablar con su padre pero que ella estaba trabajando lejos y no podía salir corriendo a contactarlo. Asimismo, la mayor de los Menem contó que la mamá de Máximo, Cecilia Bolocco, exigía que ellos no estén presentes cuando el joven iba a encontrarse con su padre.





Ahora se dio el reencuentro y fue la propia Zulemita quien gestó todo. El sábado, el menor de los Menem arribó al país junto a su madre y fue a la casa de su hermana donde estaba su padre y sobrinos.





Lo cierto es que ayer voló todo por el aire cuando se supo que le prepararon un asado familiar para que también vea a Carlitos Nair pero terminó de la peor manera.





"Estamos con mi hermana, mis sobrinos, y el resto de la familia. El chico vino, se fue... se hizo el asado familiar para él pero no se quedó. Dijo que se iba. Ni siquiera saludó y se fue. No entiendo. Yo llegué y ya no estaba. Mi hermana hizo todo para que venga, estuvo dos minutos y se fue. No hay explicación. No tenemos idea. Yo sé que anda por acá. No tengo idea que anda por acá", contó Carlitos en charla con Infama Recargado, América.

"Involucrados", América, y dejó picantes declaraciones sobre su vínculo familiar. Más tarde, Máximo Menem también habló en el ciclo, y dejó picantes declaraciones sobre su vínculo familiar.









"Mi familia en Chile me ha cuidado toda mi vida. Yo no quería estar con Carlos Nair, sólo vine a ver a mi papá. Con Zulemita tampoco, de hecho me faltó el respeto, me decía mocoso, que cómo la había expuesto en frente de países gigantes", comentó el adolescente.

EL TURNO DE BOLOCCO





Horas después de las palabras del adolescente, Cecilia Bolocco también rompió el silencio en América, ciclo "Pamela a la tarde", y desató su furia contra la familia de su ex: "Estoy pésimo, esto se trata de la vida privada de un niño y les voy a pedir respeto, por favor. Para nosotros ha sido tremendo y muy desgastante".





"Esto no está en mis códigos de ventilarlo con la prensa. Es de terror, jamás me imaginé una cosa así. Yo como madre lo único que quiero es el bienestar de mi hijo", aclaró. Y cuestionó fuertemente el accionar de la otra parte: "No quiero un circo. Acá se encargaron de ventilar todo y por eso los llamaron a ustedes".