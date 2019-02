Nicolás "Cayetano" Cajg pidió la palabra al aire en "Perros de la calle" para hacer un anuncio que sorprendió a todos sus compañeros. El lunes por la mañana,pidió la palabra al aire enpara hacer un anuncio que sorprendió a todos sus compañeros.





"Quiero contar una cosa que no tengo ganas de contar, pero la tengo que contar. Es que no sé cómo se cuenta. Yo venía pensando en hacer una cosa, pero no sabía cómo", comenzó a puro misterio.





Andy Kusnetzoff y el resto de los presentes en el estudio debatieron qué era hasta que se dieron cuenta que tenía que ver con la pareja de él, Carolina Fortunato. y el resto de los presentes en el estudio debatieron qué era hasta que se dieron cuenta que tenía que ver con la pareja de él,





"¡Me dijo que sí, obvio! Esto va a pasar, fin de este año o principios del que viene. Pero sí, me caso", confesó Cayetano. "Se cierra una etapa y empieza otra", agregó movilizado.





Y contó detalles del momento en que le propuso casamiento. Todo un romántico.