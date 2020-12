Cau Bornes sobre su conflicto con Valeria Lynch: “Agarré mi colchón y me fui a una oficina de una persona”

Cau Bornes estuvo el lunes en el piso de "Los ángeles de la mañana", El Trece, y habló sobre su conflicto con su ex pareja, Valeria Lynch, que sigue por vía legal.

“Fue por varios motivos, terminamos los dos, son cosas muy privadas que no se pueden contar por televisión... Yo fui criado en un hogar de ética”, indicó el cantante sobre los motivos de la ruptura.

Y siguió: “El consejero de familia nos pidió que no habláramos, pero el otro día la abogada (Elba Marcovecchio) salió a hablar y me sorprendió”.

Además, dio a entender que la relación de su ex con Mariano Martínez, líder de "Ataque 77", comenzó desde antes que se separaran.

“La relación con Mariano ya venía de antes. Pero eso no importa. No me sorprende que alguien ame a alguien. Me enteré por un vendedor de shows, a través de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), a través de amigos nuestros”, indicó el músico.

Y cerró sobre el momento del final de la relación: “Yo no sabía que estaba amparado por la ley. Hace 1 año y medio, yo agarré mi colchón y me fui. Ella me pidió educadamente que me fuera. Hay muchos maridos que no se van hasta que termine el divorcio. En ese proceso de divorcio la cosa se pone un poco dura, entonces yo agarré mi colchón y me fui a una oficina de una persona. Me quedé tres meses”.

Tras escucharlo, Cinthia Fernández lo cruzó por su reclamo económico: "Vos creciste con Valeria, se te abrieron un montón de puertas, la popularidad te la dio ella". "¿Tu ex marido te dio la popularidad a vos?", le contestó él.