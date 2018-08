Catherine Fulop volvió a llorar por Venezuela: "No tengo la oportunidad de mimar a mi mamá"

Catherine Fulop estuvo como invitada en el ciclo Mejor de Noche que Leo Montero conduce por Oriana Sabatini no pudo evitar llorar por el duro presente que atraviesa su país bajo la dictadura de Nicolás Maduro. estuvo como invitada en el ciclo Mejor de Noche queconduce por Canal 9 y la hora de hablar de la difícil situación de Venezuela, su país natal, la mamá deno pudo evitar llorar por el duro presente que atraviesa su país bajo la dictadura de

La actriz comenzó a exteriorizar su congoja mientras dialogaba sobre los lugares de su infancia y los seres queridos que extraña, como por ejemplo, su madre.

"La distancia duele porque pierdes el día a día con tus seres queridos. Me duele pensar que no estoy compartiendo estos años con ella. Siento que soy una mujer madura, que tengo otra serenidad y podría sentarme tranquilamente con ella y mimarla, pero no tengo esa oportunidad. Menos con lo que está pasando en mi país...", se lamentó.

Luego, habló de Venezuela: "Me duele muchísimo, tengo una tristeza constante porque no sé si le veo salida a lo que está pasando. Es muy fuerte porque la gente pregunta: '¿Venezuela es tan así como dicen?' Sí, y más".

Visiblemente emocionada, disparó contra el Gobierno de Nicolás Maduro: "La gente en Venezuela se está muriendo de hambre. Se robaron el futuro de los jóvenes, no hay educación y no hay futuro. No hay nada más horrible que pensar que en donde naciste no te podés desarrollar".

"A mí me dieron trabajo acá y encontré el amor. Tuve que pelearla y ganarme mi lugar, pero llegar con las manos vacías acá y ver a todos esos muchachos... En las estaciones de servicio, en los estacionamientos... Muchachos jóvenes, venezolanos que no tienen futuro. Me da mucho dolor", dijo.

"Espero que en algún momento esto termine y podamos volver. ¡Yo no! Mi casa está acá. Pero para que puedan volver los venezolanos a reconstruir ese bello país", concluyó Cathy.

