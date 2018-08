Catherine Fulop se arrepintió de sus dichos en "Debo Decir" sobre los hijos con "alguna enfermedad"

Catherine Fulop hizo un mea culpa luego de sus dichos al aire en el ciclo "Debo Decir" que conduce Luis Novaresio por América. hizo un mea culpa luego de sus dichos al aire en el cicloque conducepor





Fue luego que contó una experiencia personal que fue repudiada de inmediato en las redes sociales. Ahí manifestó su postura a favor del aborto legal cuando narró "una intimidad" que nunca había hecho pública.

Embed Una publicación compartida por Catherine Fulop (@fulopcatherine) el 10 de Ago de 2018 a las 2:26 PDT



Recordó que a los 40 años desistió, en una determinación tomada junto a su marido, Osvaldo Sabatini, de la idea de buscar un tercer hijo luego de que su médico le dijera que "a esta edad es probable que venga con alguna enfermedad".

Embed



"Los dichos que he expresado el pasado domingo en el programa "Debo Decir" no representan mi pensamiento", comentó la actriz y conductora en un texto que compartió en sus redes sociales hace unas horas.





"Luego de verme en una grabación, quedé muy conmocionada y arrepentida por mis palabras. Estoy a favor de la legalización del aborto pero lo que dije no es lo que mi accionar de toda la vida me ha representado, pido sinceras disculpas a la audiencia y a las personas que he lastimado con mis dicho", aseguró.





Embed