Catherine Fulop se metió en la polémica por los tratos de Michael Bublé a Luisana Lopilato

Luisana Lopilato habló en un vivo el pasado lunes desde Instagram y defendió a su marido Michael Bublé tras las críticas que recibió tras el video que se viralizó y donde el canadiense fue apuntado por sus actitudes sobre ella. Esto se suma al descargo que ya había hecho la actriz en un posteo apenas se instaló la polémica.

Catherine Fulop se sumó a la polémica y dio su opinión sobre los videos de la pareja que generó tanto ruido en las redes sociales. La actriz venezolana hasta se animó a darle un consejo a su colega.

"A mí me parece que los videos de Bublé y Luisana son un poco incómodos de ver, pero de ahí a tildar a una persona de agresivo, por una investigación que se hace en las redes, me parece peligroso, delicado", comenzó su análisis Fulop en un vivo con el periodista "Pampito".

"Ella salió a hablar y dijo lo contrario. La familia de ella salió a hablar y dijo lo contrario, que son una familia feliz. Entonces, ¿cómo frenás esto? Porque si ellos están diciendo que no pasa nada… Es difícil revertir la situación y asusta un poco todo esto", agregó la mamá de Oriana Sabatini.

LEER MÁS: La palabra del representante de Michael Bublé tras la acusación de maltrato a Luisana Lopilato

Y dio su postura sobre la exposición de los famosos en las redes. "Yo he tenido experiencias en las redes sociales, porque en el momento que abrís las puertas de tu casa todo el mundo opina. Yo pienso que él tiene otra cultura, seguramente es un tipo que (hace el gesto de dar un codazo) hace bromas".

"No digo, tonto, pero es como que yo te puedo decir 'hola estúpido’ y te doy un golpe, y la gente no lo entiende. Él lo ha demostrado en muchos videos. A nosotros nos choca. Y ella como 'bueno, mi amor', porque sabe que es una bella persona, un buen padre, que la ama, pero estas actitudes, en esta época, quedan demodé, quedan mal", siguió.

LEER MÁS: Analizaron los gestos de Lopilato en su vivo con Bublé: "Esta forma de hablar no es espontánea ni genuina"

Y hasta se permitió darle un consejo a Lopilato y Bublé: "Siento que él no debería estar tan expuesto. Él es como el Frank Sinatra de la época. Es innecesario que él aparezca en los videos. Porque uno cree que está haciendo un bien, yo quise mostrar cosas de mi casa, a Juana, la chica que trabaja en casa, y me criticaron. A lo mejor no queda bien que uno tenga una empleada (en cuarentena). Ella me dijo 'me quiero quedar'. Después se fue a la casita. Ahora no la muestro nunca más en mi vida".