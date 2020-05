Catherine Fulop le contestó a Dady Brieva: "Venezuela es un desastre"

Las declaraciones de Dady Brieva de hace unas horas en medio de la cuarentena obligatoria que rige hace 70 días en Argentina generaron mucha polémica.

"Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela. Ya están dadas las cosas. Sí o sí vamos a ser Venezuela. Sí o sí vamos a ser populismo", dijo el humorista en su programa radial.

Lo cierto es que Catherine Fulop, nacida en Caracas, le respondió al actor: "La verdad no entiendo muy bien por qué Dady (Brieva) dijo que quiere que seamos Venezuela . No sé en qué contexto lo dijo, si para bien o para mal. Hay gente que se enamora de las ideologías . La experiencia en Venezuela es que te coartan las libertades, no hay estado de derecho y no existe la democracia", contó la actriz en charla con el ciclo "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Y agregó emocionada: "Estamos pasando un momento muy duro como familia: mi hermano está enfermo, internado, piden donantes y no pueden ir porque no hay gasolina. Este gobierno ya tiene más de veinte años montado en el poder, y no funciona".

"No quiero opinar porque no escuché a Dady, pero puedo decir que Venezuela es un desastre. En este momento no falta nada y falta todo porque hay cosas pero están tan caras que el pueblo no puede adquirirla: una pasta dental cuesta entre 3000 y 4000 pesos argentinos. Yo creo que ningún país quiere ser Venezuela, sin libertades ni derechos. Sé que no está bueno ser Venezuela", continuó Fulop.

"Yo entiendo que queremos las mismas oportunidades de estudio y trabajo para todos pero de ahí a querer ser Venezuela... Es horrible que te odien por pensar diferente y te quieran eliminar por eso. No me animo a decir nada ya. No me gusta hablar de política, me incomoda. No me gusta el socialismo y por eso no soy mala persona. Puedo tener una idea diferente. Desde mi lugar es poco lo que puedo hacer, y entendí que no hay que meterse en política porque es muy enredada. No los entiendo, no soy de ese palo, soy una simple ciudadana que tengo familiares en Venezuela que la están padeciendo", finalizó la actriz.