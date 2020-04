Catherine Fulop habló de la salud de su hija Oriana Sabatini: "Han sido días angustiantes"

"Estoy preocupada porque falta un tercer test para saber si Oriana tiene todavía en su cuerpo el coronavirus. El primero dio positivo, el segundo negativo y ahora falta uno más para saber que ya no tiene el virus. Han sido días angustiantes. Este virus te crea una especie de incertidumbre, y a la distancia no puedes dejar de preocuparte. A veces me dice que le falta un poco el oxigeno, y está desganada", contó Catherine Fulop este miércoles en "Intrusos".

La actriz venezolana habló con el equipo de Jorge Rial en la pantalla de América sobre la situación que vivieron a distancia con su hija Oriana quien contrajo coronavirus tras ser contagiada por su novio, Paulo Dybala.

"Oriana tenía ya varios días sintiéndose mal y nos lo ocultó. Se imaginaba que tenia al virus pero veía que Paulo (Dybala, su pareja, con quien vive en Turín, Italia) estaba bien y supuestamente él se lo contagió a ella. No quería preocuparnos hasta tener la certeza. Un día nos llamó una mañana y nos dijo que tenía algo que decirnos. Pensamos que nos iba a decir que estaba embarazada porque fue un poco misteriosa. Cuando dijo que estaba enferma, me sentí descompuesta, me sentí muy mal. Cuando eres joven sientes que te llevas el mundo por delante. No sientes la muerte cerca. Nos preocupamos porque llegan noticias muy fuertes de Italia. Y si les pasaba algo, no sabíamos si iban a poder estar bien atendidos porque hay una crisis hospitalaria allí y eso nos da miedo", añadió.

Fulop también opinó sobre la familia de Dybala que, de vuelta a Córdoba procedentes de Italia, no cumplieron la cuarentena. "Imagino que no tenían a nadie que les hiciera las compras y por eso el hermano tuvo que salir a comprar. Sé que los llevaron a un hospital, les hicieron los estudios, están bien y ya cumplieron la cuarentena". También aseguró que Paulo está bien en Italia. "Fue el último que tuvo síntomas. Sigue con la sensación de no tener gusto. Él tuvo fiebre, y Oriana no. A Paulo todavía no le han hecho el segundo test. Cuando le hagan el tercero a Ori, seguramente le harán el segundo a él. Y seguirán en cuarentena por un tiempo más", aseveró.

"Todo el tiempo estoy en comunicación con ellas. Saben que Venezuela vive una crisis política y humanitaria sin precedentes. Espero que no pase a mayores el tema del coronavirus porque sería un desastre. No están preparados para nada ni toman las precauciones necesarias. Por suerte mi familia está bien. Mi mami está solita en su casa, tiene 84 años", indicó angustiada.

