Catherine Fulop defendió a Paulo Dybala tras las acusaciones de haber participado de una fiesta clandestina

En Italia se desató la polémica ante la supuesta participación del futbolista Paulo Dybala de una fiesta clandestina.

El jugador de la Juventus estaba en compañía de sus compañeros Weston McKennie y Arthur, y tuvo que intervenir la policía debido a que rompieron los protocolos sanitarios.

Además de infringir el número máximo de personas permitidas por las normas anti Covid-19, no se respetó el horario del toque de queda.

El propio Dybala desmintió que el encuentro se trataba de una fiesta clandestina, aunque pidió disculpas: “Se que en un momento tan difícil en el mundo por el Covid, habría sido preferible no cometer ese error. Fallé en asistir a la cena. No era una fiesta. De cualquier manera me equivoqué y pido perdón”, dijo en su Instagram.

Oriana Sabatini también negó la información: “No fue una fiesta clandestina. Mi novio se juntó a cenar, como varios miércoles. Todas las semanas van los mismos. Ni siquiera son diez personas. Es mentira eso de que son veinte y que estaban todos, como leí en algún lugar, con todas las familias”.

Este sábado, Catherine Fulop, madre de Oriana, habló del tema y defendió a su yerno: “Yo no sé mucho más de lo que se dice. Me dijo Oriana que fue una reunión que suelen hacer los miércoles con los compañeros. No tiene nada de malo reunirse a jugar las cartas, a estar un rato juntos, con jugadores, con su mujer y esposas. Nada del otro mundo. Pero en Italia, con el rebrote de la pandemia, hay una restricción que a las 8 de la noche no se pueden hacer reuniones”, dijo en un audio que le envió al programa El run run del espectáculo (Crónica TV).

"El mundo ha cambiado tanto que ahora nos da por señalar al otro, y juzgarlos enseguida. Pero Paulo es una persona súper responsable, prolija. Y me imagino lo bajoneado que debe estar por haberse equivocado. Una equivocación que, hace un año, era la normalidad, poder estar en casa de nuestros amigos y compartir una noche tranquila. Y ahora todo el mundo señala. El pidió disculpas y creo que todos nos equivocamos. Y esto tampoco es tan grave”, continuó

“Esperemos que pronto se subsane y que la gente entienda que a veces no hace mal. Porque estaban menos de diez personas en la reunión. Eso fue lo que paso. Hubiera querido no equivocarse y que no pasara eso, pero pasó. Y ya no se puede dar paso atrás. Veamos lo que era la normalidad hace un año. Y hoy estamos juzgando este tipo de actuaciones que, la verdad, no es nada grave”, cerró.

