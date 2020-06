Catherine Fulop contó cómo vivió los días que Oriana Sabatini tuvo coronavirus: "Tuvimos mucho miedo"

La actriz recordó cómo fueron esos días en que su hija contrajo el COVID-19 y no podía recuperarse.

Catherine Fulop contó cómo vivió los días que su hija Oriana Sabatini tuvo COVID-19 y cómo llevó ella en su interior ese proceso como madre.

“Tomé la postura de quedarme tranquila después de que pasó lo de Ori que tuvo coronavirus. Es como que quedamos un poco sentidos con esa preocupación", indicó en charla con el ciclo que conduce Federico Bal por Radio Late.

Y añadió: "Y después no me enganché en estar dando todo el tiempo entrevistas y hacer Skype. Como estamos tan susceptibles hay que tener cuidado con lo que se habla y se dice, entonces dije ‘no, me quedo tranquila en casa’, después esto pasará y uno retomará la vida”.

“La cotidianeidad, esa cosa de verla, tomarme un café con ella y charlar en vivo. Hablamos casi todos los días, pero la distancia es angustiante, o la cosa prohibida de no poder ir y tocarle la puerta para abrazarla. Eso te llena de un ‘sinsabor’, además de la incertidumbre de este virus que uno no sabe cómo realmente actúa. Eso fue bastante heavy. Tuvimos mucho miedo, la amargura de Ova era increíble. Yo pensaba, hasta cuándo va a ser así?”, siguió la actriz sobre aquel difícil momento.

Y cerró: “Yo trataba de no pensar en la fatalidad. Pensaba en positivo, que Ori y su novio son jóvenes, fuertes, que están bien y todo el tiempo estaba eso en mi cabeza. Fue una cosa muy extraña empezar la cuarentena ahí".