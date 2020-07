Otra profunda catarsis de Ailén Bechara: "Me sentía incómoda en mi propio cuerpo, hoy puedo decirles..."

Ailén Bechara compartió una nueva reflexión en Instagram donde habló del concepto de "sentirse bien y cuidarse a uno mismo por salud" y que pasó por diferentes estados de ánimo durante la cuarentena.

"No es a todo o nada. Es comer saludable, pero COMER, es movernos de a poco, encontrar lo que te guste, para sentirnos MEJOR", comenzó su posteo.

"Esta cuarentena me llevó por todos los estadíos. Llegó un momento en que me sentía incómoda en mi propio cuerpo. Y yo se, cuál es mi camino cuando sucede eso. Empezar a comer mejor y comida más saludable y entrenar todos los días (cosa que amo)", indicó la rubia.

Y remarcó: "Hoy puedo decirles que me levanto con entusiasmo, Motivada, con ganas de más, sonriente".

"Muchas me preguntan, (y es impresionante la cantidad de mujeres que lo hacen) qué hago, qué hice, cuáles ejercicios hago, etc. y lo que yo les puedo decir es que cada cuerpo es diferente y seria genial que cada una encuentre lo que le haga sentir bien!!!! Lo que la motive para querer hacerlo cada día", señaló Bechara.

Y cerró: "No hay fórmulas mágicas, no se crean las mentiras que intentan venderles. La única fórmula es comer saludable (y menos procesados) y hacer actividad física. Y no es solo por Estética es por SALUD!!!! ".