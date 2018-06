Catarata de tuits de Moria Casán contra Charlotte Caniggia y la versión de embarazo

Quiero decirles que me acaba de llamar desesperado el manager de CHARLOTTE diciendo que no sabe que hacer! Que es mentira que está embarazada y que el otro día fué a grabar toda golpeada a su reality y hoy se escapó del programa de PAMPITA porque se enojó con él...

Lo cierto es que ante la repercusión que tuvo su tuit, Moria salió con todo a aclarar de dónde vino esa información.

loan charlotte.jpg

"Porque acabo de leer que el representante dijo que me lo comentó porque soy su amiga y no quiero quedar como buchona de un hecho que excede la frivolidad del chisme. Y que no quiere lío mediático. Sorryyyyy, me dice pone todo en twiter ya. Qué piensa? Que con mis tweets no iba inmediatamente un efecto disparador para que se levante. Creo en la buena fe de un Sr como él. Pero si representas a CHAR me imagino que sabrás que el fango algunas veces viene mas espeso", finalizó la diva.