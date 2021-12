Caso Thelma Fardin: Fernando Burlando confirmó que Juan Darthés no declarará y que el juicio se postergaría hasta febrero

El abogado del actor Juan Darthés, Fernando Burlando, anunció que su defendido "no declaró" este martes por el juicio donde se lo acusa de haber violado a la actriz Thelma Fardin y que el juicio se postergaría hasta "febrero".

Al ser consultado por si Darthés se presentará a declarar este miércoles, dijo: "No, no, no". "Se ha postergado toda la diligencia", indicó.

"Va a continuar seguramente en febrero. De eso hablaban hoy. Mañana reanuda la audiencia y después se posterga", dijo Burlando en declaraciones a la prensa a la salida de la audiencia pautada para este martes.

¿Cómo avanza la causa de Thelma Fardín contra Juan Darthés?

El actor Juan Darthés será juzgado en Brasil por el abuso sexual de la actriz Thelma Fardin, quien lo denunció hace casi tres años por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45.

Fardin declaró este martes por la tarde en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, que convocó a concentrar en las puertas de la UFEM para acompañar la primera audiencia del juicio a Darthés, al que consideraron como "un precedente histórico mundial" en el que participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua.

Durante el juicio once testigos declararán por vía remota ante el juez federal de San Pablo Ali Mazloum, entre ellos, las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co, que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo.