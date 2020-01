Ante el caso del joven asesinado por rugbiers, Migue Granados explotó contra los deportes de contacto

La trágica muerte de Fernando Báez Sosa, de 19 años, a la salida de un boliche de Villa Gesell luego de ser atacado salvajemente por un grupo de diez rugbiers, todos ellos ya detenidos, conmociona a todo el país.

LEER TAMBIÉN: Migue Granados se la agarró con los meteorólogos y José Bianco salió al cruce: "Ponete a laburar"

Migue Granados opinó del caso apenas se conoció el tema en los medios: "Salen diez perpetuas para estos tinchos hijos de re mil", lanzó en Twitter.

Luego, Migue se manifestó en contra del boxeo, UFC y los deportes de contacto físico. También apuntó contra quienes disfrutan esos deportes.

"Perdón. Pero no me gusta el boxeo ni la gente que lo disfruta. Ni la UFC. Ni nada que tenga violencia física, aunque sea un deporte con reglas y principios. Me chupa un huevo. Todo eso te deja manija de más violencia si sos un pelotudo que tiene los cables mal pacheados", expresó el humorista.

LEER TAMBIÉN: Migue Granados le pidió disculpas a los meteorólogos: "No quiero enemigos gratuitos"

"Todo lo que contenga algo similar a la violencia te carga de violencia. No es así? Jueguen al GTA 2 horas y después me cuentan. Me pasa. Pero me hago una paja y me relajo, no salgo a matar gente", enfatizó.