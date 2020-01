Caso Miriam Lanzoni: “La falsedad de la movida de prensa quedó al descubierto”

Pasó, tan solo, una semana desde que se conoció la noticia de la supuesta separación entre Miriam Lanzoni y Christian Halbinger. El lunes pasado, en el programa de Ángel de Brito, se confirmó la noticia y se dio a entender que un supuesto video alertó a la ex esposa de Alejandro Fantino sobre un episodio de infidelidad por parte del empresario.

Una semana después, en el mismo programa, se mostraron imágenes de una posible reconciliación dado que encontraron a Halbinger en la puerta del domicilio en Buenos Aires de la artista.

Este medio habló la semana pasada con el Dr. Roberto Olazábal, abogado de Juliana Rojo, indicada como la supuesta tercera en discordia y como la persona que entregó un video donde se concretaba la mencionada infidelidad. El profesional le confirmó a este portal que ese video no existe y confió que iban a ir a la Justicia para que lo presente ya que se estaba cometiendo un delito de calumnias e injurias.

Con las imágenes de la reconciliación, Primiciasya.com volvió a charlar con Olazábal, quien ratificó que todo se trató de una maniobra de prensa por parte de Lanzoni y de su pareja. Este argumento es similar al que comparten las panelistas de “LAM” quienes afirmaron que lo hicieron para ir juntos al “Bailando 2020”.

“Hoy, a través de las cámaras del programa Los Ángeles de la Mañana, hemos visto la pareja de la señora Lanzoni, entrando en la casa de ésta última, a quien se lo interrogó para ver si había una reconciliación y se negó a prestar declaraciones a la prensa, con lo cual queda demostrador que realmente no hubo nunca una ruptura, que no había reconciliación porque no había ruptura, y no hubo ruptura porque no existió ningún video, como lo venimos diciendo desde un comienzo, no existió ningún mensaje de Whatsapp que la señora Juliana Rojo le haya enviado a la señora Miriam, ningún mensaje por Instagram, porque en algunas oportunidades hizo decir a través de otros que había mandado por Instagram un video. Video que por supuesto yo desafíe al aire que me lo remita a mí si es que existía y así no lo tenía que pedir un Juez, nunca llegó ese video porque no existe. Lo sabíamos. No existe ni video, ni Whatsapp, ni Instagram”, expresó el abogado de Juliana.

Y agregó: “La falsedad de esa movida de prensa, siempre lo señalamos como movida de prensa, quedó al descubierto en pocos días, pocas horas. ¿Pero qué pasa? En esos pocos días, en esas pocas horas, se ha afectado a gente extraña a cualquiera de estos hechos y extraña a los medios. Gente que no está acostumbrada a esto, con familia, con una empresa que se ve afectada, que ha sido muy dañada por conseguir la tapa de una revista o llegar a los medios durante una semana. Lo habíamos alertado desde un comienzo, pero Juliana tuvo que pasar por todo este trance. Juliana y también su familia. Ahora quedó al descubierto la maniobra que hemos señalado desde un comienzo. Esto es grave porque ha afectado a la empresa y a Juliana y su familia”.

Sin embargo, Olazábal puso al descubierto una situación que se dio con la imagen de Juliana en los medios de comunicación donde unos pocos respetaron e hicieron valer una igualdad de género en el tratamiento de la noticia.

“Hay algo que más que este fraude periodístico, creado a través de medios, hay algo que es tanto o más grave que esto. Ha quedado al descubierto la desigualdad de género que sigue habiendo entre hombres y mujeres. Si vos analizás los comentarios de varios panelistas, de programas de la tarde, de la mañana, varios conocidos, a través de las redes han apedreado, lo que se hacía antiguamente con las mujeres, ahora se hace por las redes, a la señora Juliana. La han juzgado, acusado y la han condenado sin ningún tipo de pruebas, sin ningún elemento, por el solo hecho de ser mujer”, enfatizó Olazábal.

Y finalizó: “Y digo que es por el solo hecho de ser mujer, Juliana es una persona libre, no tiene compromisos en este momento, en cambio la otra parte supuestamente tenía un compromiso, dos o tres años de pareja con Lanzoni, y son muy pocas las voces que se han alzado al hombre infiel. Al que ha traicionado supuestamente a su pareja. Todos apuntaron hacia Juliana. Caso en redes sociales como Belén Francese, Nazarena Vélez, que dijo “¿Qué mierda tiene esta mujer en la cabeza?”. Preguntando justamente por Juliana. Y así la han denostado y no ha ocurrido lo mismo contra el hombre. No solo por una cuestión de feminismo sino porque era el único infiel de haber existido esa relación. Eso deja al descubierto que nos falta un largo camino para alcanzar esa equidad de género y que los medios de comunicación tendrían que comprometerse un poco más con esta situación para ir generando una cultura distinta por la cual se está bregando en todo el mundo y el derecho internacional”.