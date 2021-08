Se casó una ex de Andrés Calamaro: "No es el fin de nada sino el comienzo de todo"

A mediados del año pasado, Micaela Breque anunció desde las redes sociales que se iba a casar con James Rhodes, el pianista británico a quien conoció en 2017 tras separarse del "Salmón" Andrés Calamaro.

La modelo y actriz contó en ese momento cómo fue la romántica propuesta que le hizo el músico: "Dije SÍ! Y estoy en las nubes. Agradecida a la vida que me haya puesto a este hombre maravilloso en el camino. Y este momento, que es el fin de nada y el comienzo de todo. Allá vamos!", indicó Breque.

Lo cierto es que finalmente este fin de semana, Micaela y James dieron el esperado "sí" y ella aclaró que la fiesta será más adelante -en 2022- por la pandemia del coronavirus.

"Unida a ti, amor mío, a nuestra aventura. Hoy no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Tras posponer la boda al año que viene por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos… hoy celebramos nuestro matrimonio, porque simplemente no podíamos esperar. El año que viene será LA fiesta", precisó Breque en su posteo de Instagram.

Y añadió enamorada: "Me ha casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas, pero vamos… que me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada. Agradecida es poco".

En tanto, en otra imagen con su flamante marido, expresó: "Lo siento, pero tengo que decirlo. Estoy enamorada hasta el infinito de mi marido. (Ay!! Dije marido por primera vez!!)".