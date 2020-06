"Casados con hijos": Pepe Argento y Dardo adelantaron qué sucederá con María Elena

La salida de Érica Rivas del elenco de la versión teatral de "Casado con hijos" abrió el interrogante sobre qué pasará con María Elena Fuseneco, el personaje que interpretaba la actriz.

Y este martes, Pepe Argento (Guillermo Francella) y Dardo Fuseneco (Marcelo de Bellis) tuvieron una agradable conversación después de varios años sin verse y charlaron de diversos temas e incluso se refirieron a la partida de María Elena.

"Soy yo Pepe, ¡Dardo, desde París!", le dijo Marcelo a Guillermo mientras ambos encarnaban a sus clásicos personajes. "¿Cómo va todo?", preguntó Pepe. Por lo que su vecino manifestó: "Bien, vivo... vivimos en las afueras".

Rápidamente, Pepe se dio cuenta del error de su amigo. Acto seguido, éste se corrigió: "Nada Pepe, pasalo por alto, te cuento mi día. Me levanto al alba tempranísimo", expresó Dardo. Y sin darse cuenta volvió a equivocarse tras hablar de sus plantas: "Están que explotan los melones de la Pantera, eh.. de la cantera".

"Perdón, ¿hubo otro desliz? Yo no te hago nada pero ahí debajo de esa crema de pintonga sigue más vivo que nunca mi tigre de bengala", sostuvo el líder de los Argento. Mientras que su vecino comentó: "No me hagas esto Pepe que piso la cáscara de banana".

Fue en ese entonces cuando el marido de Moni preguntó: "¿Pero cómo está la cosa ahí? No está bien, ¿no?".

"Hay problemas en el paraíso", dijo firme la ahora ex pareja de María Elena. Y mientras comenzó a contar qué sucedió con ella algo imprevisto ocurrió: ¡se cortó la comunicación!

De esta manera, los autores de la obra presentaron al personaje de De Bellis separado de su pareja, representada antiguamente por Érica Rivas, quien renunció a la obra por diferencias con el guion propuesto por la producción.

