La mansión circular que acondiciona Juana Viale para vivir con su pareja

Juana Viale puso en venta su casa de San Isidro por un solo motivo: se viene la convivencia con Agustín Goldenhorn, su actual novio.

La mansión tiene una gran particularidad: será circular. Es decir redonda y cada uno tendrá su lugar por si necesitan tiempo a solas bajo el mismo techo.

En el que vivirá con la nieta de Mirtha Legrand y los hijos de ambos. Ella es mamá de Ámbar, Ringo, Silvestre y Alí, mientras que él es papá de dos niños: Mila y Silvestre.

Agustín compartió algunas fotos de lo que será la propiedad que está en plena etapa de construcción.

Tendrá un extenso jardín, una pileta al aire libre y ventanales que permitan el ingreso de luz natural y la vista del verde natural.

Hace unas semanas, Juana Viale reveló en Almorzando con Mirtha Legrand, El Trece, el consejo que le daría, desde su experiencia, a su hija Ámbar De Benedictis si quisiera ser madre joven.

La conductora fue madre de Ámbar, quien se encuentra en Francia estudiando la carrera de cine, cuando tenía veinte años y en la mesa salió el tema de la maternidad a temprana edad.

Juana le preguntó a Julieta Cardinali si dejaría a su hija Charo comenzar a trabajar en los medios a tan temprana edad, tal como lo hizo ella.

“Por supuesto que no. Todo lo abierto que fueron conmigo, es lo cerrada que soy con mi hija. Yo empecé a los 13 años con Xuxa, era paquita y trabajé durante dos años con ella. Hice un camino que a mí me encantó y la pasé bomba, y estoy muy agradecida”, comentó Cardinali.

Y añadió al respecto: “Ahora la veo a mi hija, que ya es más grande de lo que yo era cuando empecé a trabajar, y a veces me hace esa pregunta: ‘¿Vos me dejarías trabajar?´. Con el diario del lunes, lo que pienso es que hay tiempo, no tiene ningún apuro, recién empezó el secundario y está con sus amigos. Está bueno que disfrute y que la pase bien, después para trabajar hay tiempo”.

“¿Vos empezaste muy joven”, le preguntó Sergio Lapegüe a Juana Viale, quien no dudó en su respuesta y consejo hacia su hija: “No, yo empecé a los 20, pero con una hija, había parido ahí al toque. Sí, esas cosas que uno hace como tener hijos jóvenes. Si Ámbar me dice ahora que va a tener un hijo, le diría: ´Dale, beba, esperate un toque´”.

El periodista ahí repreguntó: “¿Vas a ser abuela? No entendí”. Y Juana Viale aclaró: “No, no, todavía no. Me muero”.

A24/show