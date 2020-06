La carta abierta de Diego Díaz al presidente Alberto Fernández: "Veo en usted una pequeña luz, ojalá no..."

Diego Díaz, conductor de TyC Sports, decidió escribir una carta abierta al presidente Alberto Fernández, en medio de la pandemia por el coronavirus y en pleno proceso de aislamiento preventivo y obligatorio.

En su texto, el animador asegura que no es de ningún partido y alienta a cerrar la grieta abierta en nuestro país desde hace muchos años y que hoy se agudiza por los detractores y defensores de la cuarentena.

En el día que Cacho Castaña hubiera cumplido años, Diego, en su balcón, reflexionó.

Sr Presidente

Con el respeto que me merece su investidura, para comenzar, me gustaría decirle que tengo una gran desilusión desde hace ya muchos años con la clase política, pero que uno de mis tantos errores es volver a ilusionarme.

Yo no lo voté, tampoco voté a Macri, el protagonista de mi última desilusión. Que no lo haya votado no significa que no tenga la esperanza que algo cambie, que algo bueno pase. Sin tener quizás ni medianos conocimientos sobre política, leo y trato de escuchar para entender y saber lo qué pasa; me interesa, me preocupa. Sabe una cosa presidente? No estoy seguro que mi trabajo sea esencial y cada día que llego me cuestiono al empezar el programa porqué saludo cómo saludo. “HOLAA! Cómo están?!! Arriba, estridente, sonriente, se diría que feliz. Si hablo por mi, tengo salud, trabajo, salgo de casa, hago lo que me gusta, cobro puntualmente si sueldo; sería lógico estarlo. Mi contradicción pasa porque vivo, leo, oigo, tengo a mi mamá operada de una maldita cadera que no la deja en paz, además encerrada y dos hermanos (dos hijos cada uno) uno de ellos pasándola mal porque su trabajo quien sabe cuándo va volver (gimnasio). Mi novia, bailarina y profe, otra de las actividades más lejanas en el retorno, alterna días tranquilos con momentos de desesperación por lo incierto de su contexto. Cómo voy a estar feliz?! Es culpa suya? Sinceramente me parece que no. Si creo, le pese al que le pese, qué hay mucha gente triste, deprimida, alterada, angustiada y nadie debería enojarse por eso, ni poner a la muerte del otro lado del debate.

Me cuesta digerir aquellos que politizan esto, que ensanchan la grieta, que parecen disfrutar que un día haya más infectados de un lado de la general paz que del otro.

De futbolero a futbolero presidente, de cuervo a bicho colorado, ayer hubiera cumplido 78 años un Cacho de nuestra cultura y se me vino “SEPTIEMBRE DEL 88”. Atardeceres en mi balcón mirándonos la calle pensaba y tarareaba, “Que triste está la Argentina...”. El argentino, tan del beso, del abrazo, de la lágrima, del asado y muchas cosas mas que quedaron tan lejos, cómo no va estar triste!.

Eso no quita... (*) que siga existiendo ilusión, deseo, esperanza que esto algún día pase. Esto es extenuante, para usted, para aquel que le fue letal y para el que le quitó el pan de la mesa. Usted se puede equivocar presidente, es más, se va equivocar, pero sepa que tiene una oportunidad histórica. No pierda las formas, esas que, sin ser ni M ni K, y con tono docente, empezamos a oír con cierto agrado.

Le confieso; canas, bigote y ese tono que le decía, me hacen acordar un poco a mi viejo, también docente. Sé, no soy iluso, que con las buenas formas nadie come ni paga el alquiler, pero para las horas que se vienen, serán muy importantes.

Veo en usted, una pequeña luz, de alguien que puede escribir una historia nueva, sin los extremismos anteriores. Ojalá no decepcione a aquellos que seguimos cometiendo el error de volver a ilusionarnos.

Un abrazo grande DIEGO DÍAZ

