Carolina Prat y Guillermo Andino disfrutan del sol de Punta del Este

El 20 de diciembre de 2019, Guillermo Andino se despidió del noticiero del canal América, después de 16 años al frente de informativo de la emisora.

"Lo que tenemos que contar acá es que muchas veces, en los cortes hacemos catarsis por todo lo que nos pasa porque, lamentablemente, decimos todo el tiempo noticias que no son de las mejores. Entonces, intentamos hablar, cortar ese clima, tentarnos...", dijo el animador sobre el final del programa.

Y agregó: "A mí me tocó transcurrir estos 16 años con Mónica Gutiérrez... Te mando un beso, Mónica... Me tocó transcurrir estos años de una manera muy particular porque como es la Argentina, con la alternancia de buenas y malas... A veces más malas que buenas... Acá nos hemos sentado hasta 48 horas seguidas".

Desde entonces, Andino descansa en Punta del Este junto a su esposa, Carolina Prat, y a sus tres hijos: Sofía, Vittoria y Ramón.

En su regreso a Buenos Aires, el periodista se hará cargo de la mañana de América con un magazine renovado que tomará el lugar de "Involucrados".

En José Ignacio, la familia también comparte la estadía con el novio de la hija mayor de la pareja, Mate Álvarez.

