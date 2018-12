Carolina Papaleo y su tremenda historia de maltrato

Este jueves, en Incorrectas , en medio de una charla sobre abuso y violencia de género, Carolina Papaleo contó su propia experiencia con el maltrato que vivió años atrás con el padre de su hijo.

"Lo que yo sufrí fue el matrimonio con el padre de mi hijo", anticipó la actriz. Y continuó: "Empezó con una escena de celos de él. Primero que mi familia, después que mis amigos, la facultad... La última gota que derramó el vaso fue cuando haciendo una temporada en Carlos Paz me dijo 'si tu mamá no se va (de la casa), vos no estrenás'", arrancó a Contar Carolina.

"Me decía 'si yo bajo y tu mamá está todavía en la casa, te tiro el pibe (su hijo) desde el décimo piso", dijo.

Por ese motivo, tras pedirle a su madre que se fuera de la casa, Carolina urdió un plan junto a unas amigas. "El plan era que yo me quedara modosita, que hiciera como que le creía todo, porque cuando él empezaba a enloquecer, yo bajaba", reveló Papeleo.

"Como a mi casa venían mis amigas y la pasábamos bárbaro, él me llamaba y me decía que iba a incendiar la casa con todos adentro, que me iba a desfigurar, que no iba a poder trabajar", relató.

Para finalizar, Carolina contó que una vez que se fue de aquella casa y fue a parar a la de su madre, el hombre, que se había llevado al bebé, comenzó a amenazarla con que no volvería a ver a su hijo. Pero luego de contratar a un investigador, la actriz recuperó al chico y logró que la Justicia le brindara una perimetral.

Mirá el video!

Embed