Carolina Papaleo: "Todo el público me cantó el feliz cumpleaños en el medio de la obra"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Carolina Papaleo cumplió 49 años el viernes 19 de enero y en diálogo con PrimiciasYa.com contó cómo fue ese festejo durante la función del jueves por la noche junto a sus compañeros de elenco de la obra "La isla encantada". cumplió 49 años el viernes 19 de enero y en diálogo concontó cómo fue ese festejo durante la función del jueves por la noche junto a sus compañeros de elenco de la obra





"Mi cumpleaños a las 0 horas fue entre función y función del jueves. Pedro tiene un parlante que ama que se lo regaló Paula Chaves en Noche Buena y ahí puso el celular con el parlante y me cantaron el feliz cumpleaños y me saludaron todos", comentó la actriz.



"En la segunda función hay un momento que tengo una escena con Pedro y ahí me dice que tenía que contar algo. Yo no entendía y me decía que lo deje hablar. Esa escena terminaba ahí y entra el otro personaje. Y ahí me dijo que se había enterado en la Isla que era mi cumpleaños".





Y cerró: "Todo el público me cantó el feliz cumpleaños en el medio de la obra. Esa función (jueves) había ido mi papá a verme, mi novio con la hija. Después nos fuimos a comer a un lugar que vamos siempre y nos esperan porque terminamos tarde".