Carolina Papaleo reveló la identidad de la actriz que aturdió a golpes a Mariano Martínez

La semana pasada, Mariano Martínez estuvo en el piso de Intrusos y en medio de la charla sorprendió con una inesperada confesión al relatar que durante las grabaciones de una novela recibió golpes por parte de una actriz y que, como consecuencia, por un tiempo, perdió parte de la audición.

"Un día tenía que hacer una escena en la que me tenía que pegar y me pegó mucho, mucho de más, y me dejó casi sordo, con 40 % menos de audición en un oído durante un tiempo largo de mi vida", relató Mariano en el ciclo de América.

Lo cierto es que varios portales se dedicaron a recabar datos que permitieran revelar la identidad de la mujer que martirizó a Mariano. Y algunos la pegaron.

Este miércoles, en Incorrectas, se supo la verdad a través del testimonio de Carolina Papaleo: "Soy amiga del entorno de los Ortega a través de Ana María Picchio. Cuando empezó este tema le consulté. Él era chiquito, ella tenía 30 años. Un día, le actor la frenó: 'Yo tengo novia, fijate lo de los besos...'", comenzó diciendo en el ciclo de Moria Casán.

Y agregó: "Tuvieron una charla. Julieta lo llamó ahora cuando escuchó todo. Él le respondió que la del acoso fue otra... Lo de la cachetada fue que le pegó mal".

Recordemos que días atrás, Julieta Ortega negó ser la responsable señalada por Mariano: "Me mandaron la escena. Ya dije lo que tenía para decir sobre eso. Es ficción y fue hace 17 años".

No te pierdas el video de esta nota!

Embed

Embed